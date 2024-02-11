В Авдеевке погибла третья за сегодня женщина, которая служила в ВСУ. Об этом пишет телеграм-канал «Шёпот Фронта».
В Авдеевке ликвидирована девушка-военная ВСУ Наталья Бокоч
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Сафронов
Произошло логическое завершение жизненного пути живого существа, пришедшего убивать русских людей. Надеюсь, что подобная утилизация постигнет всю зомбированную пшековскую и укро-нерусь, которая тем самым принесёт пользу русской Земле в виде органических удобрений.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии