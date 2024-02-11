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В Авдеевке ликвидирована девушка-военная ВСУ Наталья Бокоч

В Авдеевке ликвидирована девушка-военная ВСУ Наталья Бокоч

В Авдеевке погибла третья за сегодня женщина, которая служила в ВСУ. Об этом пишет телеграм-канал «Шёпот Фронта».

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Произошло логическое завершение жизненного пути живого существа, пришедшего убивать русских людей. Надеюсь, что подобная утилизация постигнет всю зомбированную пшековскую и укро-нерусь, которая тем самым принесёт пользу русской Земле в виде органических удобрений.
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