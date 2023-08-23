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Кириос о введении гарантированного заработка в ATP: «Лол, все равно мало»

Вчера ATP объявила о запуске программы Baseline и введении минимальной зарплаты для игроков топ-250. ATP будет платить игрокам, если они не заработают определенную сумму призовых за сезон.

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