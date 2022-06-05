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Военный стратег из НАТО раскрыл ключевое преимущество России над Украиной

Военный стратег из НАТО раскрыл ключевое преимущество России над Украиной

У российской армии в ходе выполнения специальной военной операции на Украине выявилось одно преимущество, которое не позволяет ВСУ и Западу переломить ход конфликта в свою пользу, считает полковник Минобороны Австрии, военный эксперт Маркус Рейснер.

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