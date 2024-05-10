Курганская область получит 4 млрд рублей на компенсации для пострадавших от пав

Курганская область получит из федерального бюджета 4 млрд рублей. Деньги будут переведены поддержки пострадавшим от паводка и проведения восстановительных работ, сообщается в официальном тг-канале Правительства РФ.
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