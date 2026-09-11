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Аргументы и Факты

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Жёсткая расплата настигла ВСУ: ответ за Сочи и Ямал сотряс всю Украину

Жёсткая расплата настигла ВСУ: ответ за Сочи и Ямал сотряс всю Украину

ВСУ нанесли целенаправленные удары беспилотниками и БЭКами по Сочи, Махачкале и Новому Уренгою. В Сочи ранения получили 28 человек, включая двоих детей.

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