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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Салават» не планировал оставлять Мелоша, в клубе были недовольны его действиями при игре в большинстве. Холлоуэлл мог перейти в команду («Бизнес Online»)

1 августа уфимский клуб обменял игрока в минское «Динамо».  Как сообщает «Бизнес Online», «Салават» не планировал оставлять 27-летнего канадца в команде.

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