Родителям могут разрешить присутствовать на выпускных в детских садах в Нижегородской области. На это надеяться даёт основание снижение заболеваемости ковидом в Нижегородской области, а также ряд ковид-послаблений, которые сейчас ввели в школах.
Родителям могут разрешить присутствовать на выпускных в детских садах в Нижегородской области. На это надеяться даёт основание снижение заболеваемости ковидом в Нижегородской области, а также ряд ковид-послаблений, которые сейчас ввели в школах.
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