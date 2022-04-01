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Родителям могут разрешить присутствовать на выпускных в детских садах

Родителям могут разрешить присутствовать на выпускных в детских садах

Родителям могут разрешить присутствовать на выпускных в детских садах в Нижегородской области. На это надеяться даёт основание снижение заболеваемости ковидом в Нижегородской области, а также ряд ковид-послаблений, которые сейчас ввели в школах.

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