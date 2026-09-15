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Рязанские новости

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Шиловский суд приговорил наркоторговцев к 10 годам лишения свободы

Шиловский суд приговорил наркоторговцев к 10 годам лишения свободы

Преступную группу задержали до распространения наркотиков, мужчина получил 10 лет и 8 месяцев, женщина — 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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