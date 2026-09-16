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Аргументы и Факты

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Ученые предположили, что Венера поглотила свою луну

Ученые предположили, что Венера поглотила свою луну

Планетологи из США и Франции считают, что если бы у Венеры был спутник, его могли бы разорвать приливные силы, а обломки упали бы на поверхность планеты, говорится в научной статье в журнале The Astrophysical Journal.

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