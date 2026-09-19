В Запорожской области на избирательных участках начался второй день голосования

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки в крупных населенных пунктах Запорожской области открылись в 08:00 мск во второй день основного этапа голосования.
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