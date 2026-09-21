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Царьград

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ТАСС: в Токио отменены 461 рейс из-за тайфуна "Дуцзюань"

ТАСС: в Токио отменены 461 рейс из-за тайфуна "Дуцзюань"

В Токио отменены более 461 рейса в аэропортах Ханэда и Нарита из-за мощного тайфуна "Дуцзюань". Тайфун движется к полуострову Идзу и Токио, неся сильные дожди и ветра.

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