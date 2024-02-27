В начале торговой сессии продают бумаги застройщиков

Российский рынок открыл торги во вторник, 27 февраля, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии прибавляет 0,1%, до 3216,27 пункта, индекс РТС в плюсе на 0,37%, до 1101,46 пункта.