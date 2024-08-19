Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов
    Важно соблюдать правило - «не репостить первую попавшуюся сенсацию». Кто-то делает это умышленно, но есть обычные "ис...Информационные фа...
  • Maxim
    Ну тк и выкинуть с Новодевичьего вместе с горбачевым: есть гораздо достойнее люди..Застолья Ельцина:...
  • Александр Гребнев
    Убрать его даже имя не хочется называть из истории и памяти народа сколько горя он принес России а народ поверил а ве...Застолья Ельцина:...

Сообщение об отправке срочников из Владимирской области в Курскую оказалось фейком

Сообщение об отправке срочников из Владимирской области в Курскую оказалось фейком

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Распространившееся в сети от имени активиста «Русской общины» в городе Александров сообщение об отправке солдат-срочников из Владимирской в Курскую область оказалось недостоверным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
А что срочники не мужики? Для чего их берегут? И в Афганистане и в Чечне срочники воевали. Почему сейчас нельзя когда Родина в опасности!
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх