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Шольцу будет не смешно: Россия подняла вопрос о необходимости денонсации договора об объединении Германии

Шольцу будет не смешно: Россия подняла вопрос о необходимости денонсации договора об объединении Германии

2 дня назад 11K прочитали Объединение Германии и последовавший за ним полный вывод советских войск называют геополитической ошибкой, за которой снежным комом закрутилась череда неприятных для СССР и России событий.

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