Как Сталин хотел завоевать для СССР выход к Средиземному морю

За несколько месяцев до окончания Второй мировой войны СССР предъявил к Турции территориальные претензии, одновременно настаивая на совместном управлении проливами Босфор и Дарданеллы и размещении в данной акватории советской военно-морской базы.
За несколько месяцев до окончания Второй мировой войны СССР предъявил к Турции территориальные претензии, одновременно настаивая на совместном управлении проливами Босфор и Дарданеллы и размещении в данной акватории советской военно-морской базы.
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