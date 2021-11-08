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Как Сталин хотел завоевать для СССР выход к Средиземному морю

Как Сталин хотел завоевать для СССР выход к Средиземному морю

За несколько месяцев до окончания Второй мировой войны СССР предъявил к Турции территориальные претензии, одновременно настаивая на совместном управлении проливами Босфор и Дарданеллы и размещении в данной акватории советской военно-морской базы.

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Nikolay Stepanov
Жаль, что история не терпит сослагательных...
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Большевики сорвали наступательную операцию адмирала Колчака на Стамбул,отдали Арарат Турции, Ататюрк развел правительство большевиков на много денег и оружие на обяцанки присоединиться к Совдепии и показал сралину кукиш,А его хотелки так и остались хотелками. Финская показа кто кого
Елена Бреслова
Хрущ похерил идею Сталина ради своей власти, также как горби и ЕБН ради амбиций и власти сдали страну... уроды!Два выродка уже жарятся, третьему черти, адекватную его делам, пытку придумывают
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Сталин своим руководством довел "государство рабочих и крестьян" к нищите и тому, что США ,если бы хотели, превратили сесесер в ядерную пустыню.причем абсолютно безнаказанно
Игорь Василевский
Чучело, имей уважение к великим людям нашего отечества и ее великому правителю. Читая твои комменты все задаю себе вопрос - еврей ты или жид-паскуда? Евреев уважаю, трудяги, а паскуды... Не было бы Сталина - не было бы Израиля. Тебе это ничего не напоминает, недоумок?
Евгений Алексеенко
Плохо знаете историю России,изучайте!
Елена Бреслова
идиот?!
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Хрущев показал США "кузькину мать" спутник и Гагарина
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Это недоучка.который уничтожил весь цвет Ленинской гвардии
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Мудак .аргументируй свой понос
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Именно при Хрущеве Н С США начали "бояться " сесесера
Aнатолий Райков
В первую очередь,начни изучать историю с февраля 1917 года.Второе,подучи Русский язык и какое ты имеешь право коверкать слова Русского языка.И впредь,выходя из дома на улицу,почаще оглядывайся,чтобы тебе кто нибудь по твоей глупой башке кто нибудь не накернил.А Хрущёв ты знаешь кем был по национальности и кем был на самом деле?А кровавую расправу в Новочеркасске по указу Хрущёва ты помнишь.Хрущёвскую кукурузу тебе в задницу,жидовская рожа.
Геворг Мартиросян
при большом желании Сталин мог вернуть армянские земли когда то "подаренные" большевиками Турции по Московскому позорному Договору в 1921году дипломатическим путем... договор, который был нонсенсом и не имел международной юридической силы...! его можно было расторгнуть и все...но видимо было стыдно признаться за прошлые большевистские погрешности...
Aнатолий Райков
Ах Екатерина ты была не права признавая Америку.

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