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Царьград

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Жители Суджи рассказали о громких звуках перед августовским вторжением ВСУ

Жители Суджи рассказали о громких звуках перед августовским вторжением ВСУ

Жители Курской области поведали о начале вторжения Украины в их регион"Известия" пообщались с двумя беженцами из Курской области, рассказавшими, как 6 августа начиналось вторжение ВСУ.

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