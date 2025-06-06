Полицейские Караганды предотвратили попытку суицида

В Караганде полицейские спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с балкона, сообщает Polisia.kz. На улице Таттимбета произошел инцидент: мужчина находился на балконе девятого этажа многоквартирного дома и, по всей видимости, собирался спрыгнуть.