Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 962 подписчика

Нужны жесткие меры: власти вышли на борьбу с ростом аварийности электросамокатов

Нужны жесткие меры: власти вышли на борьбу с ростом аварийности электросамокатов

За год число аварий с участием СИМ выросло на 43%.Все изменения в ПДД, касающиеся СИМ (средств индивидуальной мобильности), в первую очередь, электросамокатов, не дали результата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх