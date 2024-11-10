Российские военные взяли под контроль бывший пионерлагерь «Дружба» в Часовом Яре

Российские военные полностью взяли под контроль бывший пионерлагерь «Дружба» в Часовом Яре, заявил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.
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