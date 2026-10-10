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«Гена!»: Сергей Гармаш стал одним из главных любимцев детей на «Алых парусах»

«Гена!»: Сергей Гармаш стал одним из главных любимцев детей на «Алых парусах»

«Алые паруса» имени Василия Ланового впервые прошли не в «Артеке», а в «Орленке»: XXXIV фестиваль принимал Всероссийский детский центр с 19 по 27 сентября 2026 года.

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