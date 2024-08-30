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Подоляк: Украина прекращает транзит российской нефти и газа в ЕС

Подоляк: Украина прекращает транзит российской нефти и газа в ЕС

Советник главы офиса Зеленского Михаила Подоляк заявил о прекращении транзита российской нефти и газа в ЕС с 1 января 2025 года.

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