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RT Russia

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Вайцеховская: единственным козырем Малинина остаётся аксель, но хватит ли этого?

Вайцеховская: единственным козырем Малинина остаётся аксель, но хватит ли этого?

Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о перспективах американского фигуриста Ильи Малинина. «На фоне очередного информационного ажиотажа имени Ильи Малинина подумала вот о чём: Илья был совершенно идеально подведён к Играм в Милане в техническом и имиджевом плане: бог четверных, пугающий квад-аксель в арсенале, raspberry-twist как связка между двумя вращениями под занавес — чтобы совсем уж всех наповал… Всё это в совокупности делало Илью не просто фаворитом, но человеком, о котором невозможно не говорить.

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