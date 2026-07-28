Вайцеховская: единственным козырем Малинина остаётся аксель, но хватит ли этого?

Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о перспективах американского фигуриста Ильи Малинина. «На фоне очередного информационного ажиотажа имени Ильи Малинина подумала вот о чём: Илья был совершенно идеально подведён к Играм в Милане в техническом и имиджевом плане: бог четверных, пугающий квад-аксель в арсенале, raspberry-twist как связка между двумя вращениями под занавес — чтобы совсем уж всех наповал… Всё это в совокупности делало Илью не просто фаворитом, но человеком, о котором невозможно не говорить.