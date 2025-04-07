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Воронежские новости

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На воронежском участке трассы М-4 «Дон» ожидается мокрый снег с дождем

На воронежском участке трассы М-4 «Дон» ожидается мокрый снег с дождем

На участках трассы в Воронежской и Липецкой областях весь день будет идти мокрый снег с дождем. Не лучше ситуация и в других регионах - в Московской и Тульской областях ожидают мокрый снег и метель, в Ростовской области и Краснодарском крае пройдут дожди.

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