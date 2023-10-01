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Сарри о календаре: «Я ужасно зол на УЕФА, ФИФА, Серию А и всю эту банду за сумасшедший график. Они отправляют парней на бойню – и никто не вмешивается»

Сарри о календаре: «Я ужасно зол на УЕФА, ФИФА, Серию А и всю эту банду за сумасшедший график. Они отправляют парней на бойню – и никто не вмешивается»

Главный тренер «Лацио» ответил на вопрос о том, почему часто меняет линию полузащиты в текущем сезоне.

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