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Международный день ТОП-менеджера: когда отмечают, история и значение праздника

Международный день ТОП-менеджера: когда отмечают, история и значение праздника

Когда отмечается Международный день ТОП-менеджераНа 10 апреля приходится Международный день ТОП-менеджера, и именно эта дата получила неофициальное признание как профессиональный праздник для руководителей высшего звена.

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