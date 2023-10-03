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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбакина о новом порядке предоставления bye: «Не стоило вводить это правило только в конце сезона. И некрасиво, что №1 не получила bye»

«Конечно, в Токио я была недовольна. Мне не проинформировали о performance bye. Мне очень не нравится, что все подают ситуацию так, будто все объяснили.

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