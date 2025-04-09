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Госдума рассмотрит законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ женщин с детьми

Госдума рассмотрит законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ женщин с детьми

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, в рамках которого предлагается освободить женщин с детьми от уплаты НДФЛ.

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