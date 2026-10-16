ПАО "Транснефть" и сербское АО "Транснафта" из Панчево продлили на 24 месяца меморандум о сотрудничестве, подписанный два года назад.
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