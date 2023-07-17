Лавров не заменит Путина: Россия отклонила просьбу ЮАР перед саммитом БРИКС
Владимир Путин и Сирил Рамафоса
Москва отклонила предложение президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы о том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС в августе этого года вместо президента Владимира Путина возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Комментарии
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надо предупредить пиндосов и всех причастных ,что Россия разнесёт в клочья этот долбаный суд вместе с пиндосией ,(также поступали пиндосы по отношению к этой клоаке мус)
Так суд не в пиндосии. Они и хотят третью устроить, тока Вован не приходит
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