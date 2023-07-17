Театр абсурда

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Лавров не заменит Путина: Россия отклонила просьбу ЮАР перед саммитом БРИКС

Лавров не заменит Путина: Россия отклонила просьбу ЮАР перед саммитом БРИКС

                         Владимир Путин и Сирил Рамафоса   Москва отклонила предложение президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы о том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС в августе этого года вместо президента Владимира Путина возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Комментарии
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sss
🤣
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11 час.
сР
сергей Русский
надо предупредить пиндосов и всех причастных ,что Россия разнесёт в клочья этот долбаный суд вместе с пиндосией ,(также поступали пиндосы по отношению к этой клоаке мус)
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10 час.
Александр Клишин
Так суд не в пиндосии. Они и хотят третью устроить, тока Вован не приходит
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2 час.

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