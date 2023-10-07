Медведев заявил, что только гражданская война на территории США сможет остановить конфликты по всей планете

Он подчеркнул, что вместо того, чтобы заниматься урегулированием конфликта Израиля и Палестины, Штаты «залезли» на УкраинуЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал США за бездействие в зоне конфликта Израиля и Палестины, где Штаты являются «ключевым игроком».
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