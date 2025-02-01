Галерея pop/off/art представляет выставку «Порывы и дуновения»

5 февраля 2025 года в Цехе Красного ЦСИ Винзавод откроется групповая выставка «Порывы и дуновения», приуроченная к 20-летию галереи pop/off/art — одной из ведущих галерей современного искусства России, основанной в 2004 году искусствоведом Сергеем Поповым.