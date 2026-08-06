Разведданные от США потекли на Украину "рекой", однако для Киева есть плохие новости. Шлепченко объяснил, почему самая ценная помощь от западных партнёров больше не спасает Киев, как это происходило раньше.
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