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Царьград

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Украине рекой "потекли" разведанные от США. Для Киева есть плохие новости - Шлепченко

Украине рекой "потекли" разведанные от США. Для Киева есть плохие новости - Шлепченко

Разведданные от США потекли на Украину "рекой", однако для Киева есть плохие новости. Шлепченко объяснил, почему самая ценная помощь от западных партнёров больше не спасает Киев, как это происходило раньше.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
А самое главное, Россия теперь может воевать без оглядки на США и ее сателлитов.
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1 м.