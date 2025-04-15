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«Русские уже чувствуют победу»: Ситуацию в зоне СВО сравнили с апрелем 1945-го: Карта специальной военной операции на Украине на 15 апреля 2025 года и анализ событий в мире

«Русские уже чувствуют победу»: Ситуацию в зоне СВО сравнили с апрелем 1945-го: Карта специальной военной операции на Украине на 15 апреля 2025 года и анализ событий в мире

«Русские уже чувствуют победу»: Ситуацию в зоне СВО сравнили с апрелем 1945-го: Карта специальной военной операции на Украине на 15 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваПока Киев продолжает терять людей и технику, а европейские правительства отчаянно накачивают Украину оружием и деньгами, на Западе всё громче звучат голоса, призывающие к трезвой оценке реальности.

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