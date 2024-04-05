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Ермак заявил, что не боится переизбрания Трампа на пост президента США

Ермак заявил, что не боится переизбрания Трампа на пост президента США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с заявлением о том, что он не испытывает страха от возможного переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, а также от того, что озвученная Джо Байденом инициатива о новом пакете помощи Украине, размер которого мог бы составить 60 миллиардов долларов, окажется не принята Палатой представителей.

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