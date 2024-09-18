Ученый Куликов рассказал о пользе картофеля и содержащихся в нем витаминах

Одна порция картофеля содержит до 30% суточной нормы витамина С. Такое заявление сделал завкафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов, передает "Царьград" со ссылкой на издание Gazeta.