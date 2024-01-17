Министерство обороны Польши внесло изменения в порядок мобилизации

При начале войны или мобилизации всем уклонистам грозит не менее пяти лет тюрьмы. Получивший повестку обязан явиться в место явки «немедленно», то есть не позднее чем через 6 часов после вручения повестки.
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