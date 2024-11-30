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RT Russia

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SCMP: экспортёры из КНР приостанавливают торговлю в России

SCMP: экспортёры из КНР приостанавливают торговлю в России

Резкое ослабление рубля вызвало беспокойство среди китайских экспортёров. Об этом пишет South China Morning Post.

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