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Отряд не заметил потерю бойца. Армения стала разговаривать с Россией языком ультиматумов

Отряд не заметил потерю бойца. Армения стала разговаривать с Россией языком ультиматумов

Автор:  КОШКИН Иллюстрация из открытых источников В пятницу, 12 апреля, состоялось очередное заседание Военного комитета ОДКБ под председательством начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ, первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова.

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Комментарии
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Андрей
армению пашиняна гнать нах и пашинянских армян то же.
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