В РАН заявили о необходимости кандидата-супергероя для победы над Трампом

Демократам в США нужно будет пересмотреть предвыборную тактику после покушения на кандидата от республиканцев Дональда Трампа, рассказал в интервью РБК главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии