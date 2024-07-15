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В РАН заявили о необходимости кандидата-супергероя для победы над Трампом

В РАН заявили о необходимости кандидата-супергероя для победы над Трампом

Демократам в США нужно будет пересмотреть предвыборную тактику после покушения на кандидата от республиканцев Дональда Трампа, рассказал в интервью РБК главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

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