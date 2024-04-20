В Северной Осетии задержали украинца по подозрению в шпионаже

На территории Республики Северная Осетия (РСО)по подозрению в шпионаже задержали гражданина Украины. Об этом сообщает региональный информационный портал "15-й регион", ссылаясь на пресс-службу пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
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