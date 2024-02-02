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Чкалов хотел оставить часть имущества детям, которых предлагает бомбить его правнучка

Чкалов хотел оставить часть имущества детям, которых предлагает бомбить его правнучка

Такую записку нашли после его смерти.Правнучка Валерия Чкалова обгадилась своим высказыванием о необходимости ядерной бомбардировки Москвы так, что затмила на какое-то время все другие грязноватые новости.

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