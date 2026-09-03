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Ивановские новости

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Житель Ивановской области осужден за избиение в Палехском районе

Житель Ивановской области осужден за избиение в Палехском районе

Суд назначил 2,5 года колонии и выплату 155 тысяч рублей компенсации за избиение в состоянии алкогольного опьянения.

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