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Как стать знатоком искусства, не вставая с дивана

Как стать знатоком искусства, не вставая с дивана

Признайтесь честно: хотя бы раз в жизни вы путали Мане и Моне, Брейгеля не могли отличить от Босха, а авторство картин с выразительными обнаженными телами и вовсе не могли идентифицировать, лишь смутно подозревая, что это кто-то из итальянцев.

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