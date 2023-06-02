Как стать знатоком искусства, не вставая с дивана

Признайтесь честно: хотя бы раз в жизни вы путали Мане и Моне, Брейгеля не могли отличить от Босха, а авторство картин с выразительными обнаженными телами и вовсе не могли идентифицировать, лишь смутно подозревая, что это кто-то из итальянцев.