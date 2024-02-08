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Малая родина Виктора Сумкина

История единственного жителя деревни, которой уже нет на карте Текст и фото: Алина Гапеева Каждый раз, выходя на прогулку, восьмидесятипятилетний Виктор Иванович Сумкин подолгу смотрит на горушку, возвышающуюся над селом Ведлозеро.

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