Малая родина Виктора Сумкина

История единственного жителя деревни, которой уже нет на карте Текст и фото: Алина Гапеева Каждый раз, выходя на прогулку, восьмидесятипятилетний Виктор Иванович Сумкин подолгу смотрит на горушку, возвышающуюся над селом Ведлозеро.