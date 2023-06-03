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9-летний аргентинец Фаустино Оро стал самым молодым в истории шахматистом, набравшим рейтинг 2300

Фаустино Оро начал играть в мае 2020-го и за три года достиг звания «мастер ФИДЕ». Он становился чемпионом Аргентины в возрастной категории до 8 лет и победителем Панамериканского чемпионата до 10 лет, затем участвовал во взрослых соревнованиях.

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