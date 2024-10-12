11-летняя Норт Уэст снялась для обложки журнала и публично пристыдила Ким Кардашьян в интервью

Звездная наследница внимание публики любит, и ее родители успешно этим пользуются. 11-летняя Норт Уэст вновь стала героиней обложки глянцевого журнала — интервью у юной знаменитости взяла ее мама Ким Кардашьян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии