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Мода и Шоу-бизнес

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11-летняя Норт Уэст снялась для обложки журнала и публично пристыдила Ким Кардашьян в интервью

11-летняя Норт Уэст снялась для обложки журнала и публично пристыдила Ким Кардашьян в интервью

Звездная наследница внимание публики любит, и ее родители успешно этим пользуются. 11-летняя Норт Уэст вновь стала героиней обложки глянцевого журнала — интервью у юной знаменитости взяла ее мама Ким Кардашьян.

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