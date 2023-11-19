Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 19 ноября

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск в ходе активных действий совместно с оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение живой силе и технике 14, 41, 43, 44 механизированных, а также 25 воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.