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Врачи предупредили о "необъяснимом" ощущении, возникающем перед инфарктом

Врачи предупредили о "необъяснимом" ощущении, возникающем перед инфарктом

Гарвардские врачи считают, что резкая усталость — это предвестник инфарктаИздание Pronews со ссылкой на специалистов Гарвардской медицинской школы пишет о том, что "приступы" усталости могут говорить о серьёзных проблемах со здоровьем.

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