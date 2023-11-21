Врачи предупредили о "необъяснимом" ощущении, возникающем перед инфарктом

Гарвардские врачи считают, что резкая усталость — это предвестник инфарктаИздание Pronews со ссылкой на специалистов Гарвардской медицинской школы пишет о том, что "приступы" усталости могут говорить о серьёзных проблемах со здоровьем.
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