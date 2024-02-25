Шотландия требует от Лондона прекратить экспорт оружия в Израиль

ЭДИНБУРГ (ИА Реалист). Премьер-министр Шотландии Хумза Юсуф призвал правительство Британии приостановить продажу оружия и боеприпасов Израилю на фоне растущих опасений, что поставки нарушают международное гуманитарное право.
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