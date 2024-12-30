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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков – 2-й игрок «Флайерс» в XXI веке с 10 играми с 2+ очками в дебютном сезоне в НХЛ

Форвард «Филадельфии» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:5).

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